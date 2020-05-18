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Троє футболістів "ПСЖ" потрапили до збірної кращих майбутніх вільних агентів

Київ • УНН

 • 9656 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Авторитетний портал Transfermarkt зібрав символічну збірну з вільних агентів, чиї контракти закінчуються влітку нинішнього року, передає УНН.

Троє футболістів "ПСЖ" потрапили до збірної кращих майбутніх вільних агентів

Найбільшої втрати за кількістю гравців в даній символічній збірній може одержати французький "ПСЖ". Саме три гравців парижани включені до опублікованого списку:

воротар: Вальтер Даніель Бенітес ("Ніцца", 27 років, 8 млн. євро).

захисники: Лейвін Курзава ("Парі Сен-Жермен", 27 років, 12), Ян Вертонген ("Тоттенхем Хотспур", 33 роки, 14,5), Маланг Сарр ("Ніцца", 21 рік, 16), Тома Менье ("ПСЖ", 28 років, 24).

півзахисники: Джакомо Бонавентура ("Мілан", 30 років, 9,5), Райан Фрейзер ("Борнмут", 26 років, 17,5), Вілліан ("Челсі", 31 рік, 22,5), Давид Сілва ("Манчестер Сіті", 34 роки, 12).

нападники: Дріс Мертенс ("Наполі", 33 роки, 20), Едінсон Кавані ("Парі Сен-Жермен", 33 роки, 20).

Як повідомлялося, четверо гравців "ПСЖ" увійшли до символічної збірної сезону Ліги 1.

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