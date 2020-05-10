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Чотири футболісти "ПСЖ" потрапили в символічну збірну сезону Ліги 1

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Видання L'Equipe визначили символічну збірну французької Ліги 1 за підсумками сезону, який був достроково завершений, передає УНН з посиланням на Twitter L'Equipe.

Чотири футболісти "ПСЖ" потрапили в символічну збірну сезону Ліги 1

Найбільшу чисельність в збірній мають "ПСЖ" і "Реймс" – 4 і 3 гравці відповідно.

Символічна збірна сезону-2019/20 за версією L'Equipe загалом виглядає наступним чином:

Предраг Райкович ("Реймс"), Лео Дюбуа ("Ліон"), Габріел ("Лілль"), Юніс Абдельхаїд ("Реймс"), Хассан Камара ("Реймс"), Анхель Ді Марія ("Парі Сен-Жермен"), Марко Верратті ("Парі Сен-Жермен"), Ренату Саншеш ("Лілль"), Неймар ("Парі Сен-Жермен"), Віссам Бен Єддер ("Монако"), Кільян Мбаппе ("Парі Сен-Жермен").

Нагадаємо, що чемпіонат Франції був зупинений достроково через пандемію коронавірусу.

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