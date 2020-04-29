Один із топ-5 чемпіонатів Європи достроково завершено
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіпп оголосив, що футбольний сезон-2019/2020 в чемпіонаті країни не може бути дограний через пандемію коронавірусу. Про це інформує УНН з посиланням на lequipe.
Станом на 11 травня займатися груповими видами спорту, як і раніше у Франції буде неможливо. Ніяких спортивних зборів не буде організовано до вересня. Зокрема, чемпіонат з футболу Ліги 1 не зможе відновитися.
"Великі спортивні події не будуть проводитися до вересня. Ми не зможемо відновити футбольний сезон-2019/20", - наголосив Філіпп.
Крім того відзначимо, федерація футболу Франції в травні обговорить підсумки сезону: визначить розташування команд в турнірній таблиці, учасників єврокубків, а також підвищення в класі або виліт клубів з відповідного дивізіону.
Додамо, на момент призупинення сезону "ПСЖ" був лідером змагань 68 очок після 27 турів, другим йде "Марсель" – 56 очок в 28 іграх, третій "Ренн" – (50 очок, 28 ігор), четвертий "Лілль" (49 очок, 28).
Нагадаємо, що чемпіонат Нідерландів також завершили достроково.