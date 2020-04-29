Один из топ-5 чемпионатов Европы досрочно завершен
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что футбольный сезон 2019/2020 в чемпионате страны не может быть доигран из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на lequipe.
По состоянию на 11 мая заниматься групповыми видами спорта, как и ранее во Франции будет невозможно. Никаких спортивных сборов не будет организовано до сентября. В частности, чемпионат по футболу Лиги 1 не сможет восстановиться.
"Крупные спортивные события не будут проводиться до сентября. Мы не сможем восстановить футбольный сезон-2019/20", - отметил Филипп.
Кроме того отметим, федерация футбола Франции в мае обсудит итоги сезона: определит расположение команд в турнирной таблице, участников еврокубков, а также повышение в классе или вылет клубов из соответствующего дивизиона.
Добавим, на момент приостановления сезона "ПСЖ" был лидером соревнований 68 очков после 27 туров, вторым идет "Марсель" - 56 очков в 28 играх, третий "Ренн" - (50 очков, 28 игр), четвертый "Лилль" (49 очков , 28).
Напомним, что чемпионат Нидерландов также завершили досрочно.