Чемпіонат Нідерландів з футболу достроково завершено
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Королівський футбольний союз Нідерландів ("KNVB") достроково завершив поточний сезон Ередивізії (провідний дивізіон футболу) через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба організації, передає УНН.
Королівський футбольний союз після консультацій з клубами, гравцями і тренерами прийняв рішення припинити змагання 2019/20 років, і дозволити розподіл місць в європейському клубному футболі на основі поточної таблиці ліги. Це відповідає рекомендаціям УЄФА.
Це означає, що “Аякс” (1 місце) напряму потрапив в плей-офф Ліги чемпіонів, “АЗ” (2) зіграє у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, “Фейенорд” — груповий етап Ліги Європи. “ПСВ” і “Віллем II” вийдуть до другого відбірного раунду Ліги Європи.
Зазначимо, що жодних змін в пониженні та підвищенні з другого дивізіону — не відбудеться.