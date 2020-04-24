Чемпионат Нидерландов по футболу досрочно завершен
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Королевский футбольный союз Нидерландов ("KNVB") досрочно завершил текущий сезон Эредивизии (ведущий дивизион футбола) из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба организации, передает УНН.
Королевский футбольный союз после консультаций с клубами, игроками и тренерами принял решение прекратить соревнования 2019/20 годов, и позволить распределение мест в европейском клубном футболе на основе текущей таблицы лиги. Это соответствует рекомендациям УЕФА.
Это означает, что “Аякс” (1 место) напрямую попал в плей-офф Лиги чемпионов, “АЗ” (2) сыграет во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, “Фейеноорд” — групповой этап Лиги Европы. “ПСВ” и “Виллем II” выйдут во второй отборочный раунд Лиги Европы.
Отметим, что никаких изменений в понижении и повышении из второго дивизиона — не произойдет.