Четыре футболиста "ПСЖ" попали в символическую сборную сезона Лиги 1
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Издание L'Equipe определило символическую сборную французской Лиги 1 по итогам сезона, который был досрочно завершен, передает УНН со ссылкой на Twitter L'Equipe.
Наибольшую численность в сборной имеют "ПСЖ" и "Реймс" - 4 и 3 игрока соответственно.
Символическая сборная сезона-2019/20 по версии L'Equipe в целом выглядит следующим образом:
Предраг Райкович ("Реймс"), Лео Дюбуа ("Лион"), Габриэл ("Лилль"), Юнис Абдельхаид ("Реймс"), Хассан Камара ("Реймс"), Анхель Ди Мария ("Пари Сен-Жермен") , Верратти ("Пари Сен-Жермен"), Рената Санша ("Лилль"), Неймар ("Пари Сен-Жермен"), Бен Йеддер ("Монако"), Кильян Мбаппе ("Пари Сен-Жермен").
Напомним, что чемпионат Франции был остановлен досрочно из-за пандемии коронавируса.