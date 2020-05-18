Трое футболистов "ПСЖ" попали в сборную лучших будущих свободных агентов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Авторитетный портал Transfermarkt собрал символическую сборную из свободных агентов, чьи контракты заканчиваются летом нынешнего года, передает УНН.
Наибольший урон по количеству игроков в данной символической сборной может получить французский "ПСЖ". Именно трое игроков парижан включены в опубликованный список:
вратарь Вальтер Даниэль Бенитес ("Ницца", 27 лет, 8 млн евро).
защитники: Лейвин Курзава ("Пари Сен-Жермен", 27 лет, 12), Вертонген ( "Тоттенхэм Хотспур", 33 года, 14,5), Маланг Сарр ("Ницца", 21 год, 16), Тома Менье ("ПСЖ", 28 лет, 24).
Полузащитники: Джакомо Бонавентура ("Милан", 30 лет, 9,5), Райан Фрейзер ("Борнмут", 26 лет, 17,5), Виллиан ("Челси", 31 год, 22,5), Давид Силва ("Манчестер Сити", 34 года, 12).
нападающие: Дрис Мертенс ("Наполи", 33 года, 20), Эдинсон Кавани ("Пари Сен-Жермен", 33 года, 20).
Как сообщалось, четверо игроков "ПСЖ" вошли в символическую сборную сезона Лиги 1.