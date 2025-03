Тропічний шторм "Офелія" обрушився на східне узбережжя США: оголошено НС

Деталі

Центр "Офелії" був на березі близько 6:15 ранку біля міста Емералд-Айл за максимальної тривалої швидкості вітру 110 км/год, повідомили у центрі ураганів.

Небезпечна для життя повінь прогнозувалась для деяких частин східної частини Північної Кароліни та південно-східної Вірджинії, але очікується, що шторм ослабне після виходу на берег.

За даними центру ураганів, "Офелія", швидше за все, поверне на північ у суботу, а потім переміститься на північний схід у неділю. Шторм обіцяв вихідні з вітряною погодою та зливою з опадами до 18 сантиметрів у деяких частинах Північної Кароліни та Вірджинії, а також від 5 до 10 сантиметрів в решті Середньоатлантичного регіону у неділю.

Губернатори Північної Кароліни, Вірджинії та Меріленду оголосили у п'ятницю надзвичайну ситуацію. Деякі школи закрилися раніше, кілька заходів на вихідних було скасовано, а у Вашингтоні бейсбольна команда Nationals відклала суботню гру до неділі.

Поромна система Північної Кароліни у п'ятницю призупинила роботу на всіх маршрутах доти, доки умови не покращаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США прогнозують щонайменше 12 штормів цього сезону ураганів

Morning update: raining, windy, no real change in the water level and the power is still on, so overall great here! On the lookout for tornado spin ups though #Ophelia pic.twitter.com/89CoYOi5h0

— Ashley (@ashleysviews) September 23, 2023

Big time flooding starting to begin in New Bern, NC. @NWSMoreheadCity #Ophelia #ncwx pic.twitter.com/gorKYwP2xG

— Chris Hall, Y'all (@ChrisHallWx) September 23, 2023

Rehoboth Beach, DE. When you’re between the buildings it’s bearable but as soon as you step out into the open all hell breaks loose. #Ophelia #dewx pic.twitter.com/k7wPy7Gmoi

— Oliver K (@KnaptonOliver) September 23, 2023

Coastal flooding on N Pennsylvania Avenue in Bethany Beach, DE #Ophelia #dewx @NWS_MountHolly pic.twitter.com/o8hL8T0Y6D

— Oliver K (@KnaptonOliver) September 23, 2023

Flooding in Sea Isle City NJ #ThePhotoHour our #stormHour @6abc @FOX29philly @CBSPhiladelphia #Ophelia pic.twitter.com/UCBA9uGdPG

— Joe Starbux (@JoeStarbux) September 23, 2023