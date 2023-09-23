Тропический шторм "Офелия" обрушился на восточное побережье США: объявлено ЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Тропический шторм «Офелия» вышел на побережье Северной Каролины рано утром в субботу, обрушившись на прибрежные районы с разрушительными ветрами и опасными приливами воды, сообщил Национальный центр ураганов США, пишет УНН со ссылкой на AP.
Детали
Центр "Офелии" был на берегу около 6:15 утра возле города Эмералд-Айл при максимальной продолжительной скорости ветра 110 км/ч, сообщили в центре ураганов.
Опасное для жизни наводнение прогнозировалось для некоторых частей восточной части Северной Каролины и юго-восточной Вирджинии, но ожидается, что шторм ослабнет после выхода на берег.
По данным центра ураганов, "Офелия", скорее всего, повернет на север в субботу, а затем переместится на северо-восток в воскресенье. Шторм обещал выходные с ветреной погодой и ливнем с осадками до 18 сантиметров в некоторых частях Северной Каролины и Вирджинии, а также от 5 до 10 сантиметров в остальной части Среднеатлантического региона в воскресенье.
Губернаторы Северной Каролины, Вирджинии и Мэриленда объявили в пятницу чрезвычайную ситуацию. Некоторые школы закрылись раньше, несколько мероприятий на выходных было отменено, а в Вашингтоне бейсбольная команда Nationals отложила субботнюю игру до воскресенья.
Паромная система Северной Каролины в пятницу приостановила работу на всех маршрутах до тех пор, пока условия не улучшатся.
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Утреннее обновление: дождь, ветрено, никаких реальных изменений в уровне воды и электричество все еще включено, так что в целом здесь отлично. Наблюдая за закручиванием торнадо, хотя #Ophelia pic.twitter.com/89CoYOi5h0— Ashley (@ashleysviews) 23 сентября 2023 года
Большое время наводнения начинаются в Нью-Берне, штат Северная Каролина. @NWSMoreheadCity #Ophelia#ncwxpic.twitter.com/gorKYwP2xG— Chris Hall, Y'all (@ChrisHallWx) 23 сентября 2023 года
Rehoboth Beach, DE. Когда вы’находитесь между зданиями, это’сносно, но как только вы выходите на открытое пространство, весь ад вырывается наружу. #Ophelia #dewx pic.twitter.com/k7wPy7Gmoi— Оливер К (@KnaptonOliver) 23 сентября 2023 года
Прибрежное наводнение на N Pennsylvania Avenue в Bethany Beach, DE #Ophelia #dewx @NWS_MountHolly pic.twitter.com/o8hL8T0Y6D
— Оливер К (@KnaptonOliver) 23 сентября 2023 года
Наводнение в Sea Isle City NJ #ThePhotoHour наш #stormHour @6abc @FOX29philly @CBSPhiladelphia #Ophelia pic.twitter.com/UCBA9uGdPG— Joe Starbux (@JoeStarbux) 23 сентября 2023 года
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