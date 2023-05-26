У США прогнозують щонайменше 12 штормів цього сезону ураганів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У США прогнозують від 12 до 17 названих штормів у сезон ураганів, що наближається. Про це пише УНН з посиланням на AFP.
Деталі
Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США передбачило "майже нормальний" сезон ураганів із 12-17 названими штормами зі швидкістю вітру щонайменше 63 км/год.
З них п’ять-дев’ять можуть стати ураганами, зі швидкістю вітру 119 км/год або вище, включаючи від одного до чотирьох великих ураганів зі швидкістю вітру 179 км/год або вище.
Сезон ураганів в Атлантиці триває з 1 червня по 30 листопада.
У 2022 році ураган "Іан" особливо спустошив Флориду, убивши десятки людей і завдавши збитків на суму понад 100 мільярдів доларів США. Зазначається, що це було найдорожче погодне лихо у світі минулого року.
Загалом, зміни клімату роблять урагани потужнішими, оскільки вони зумовлюються теплішою поверхнею океану, кажуть вчені.
Так, прогнозована температура поверхні води в тропічній частині Атлантичного океану та Карибського моря, яка є вищою за звичайну, додає більше шансів утворенням штормів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Циклон Mocha переріс в ураган: під ударом Бангладеш та М'янма