В США прогнозируют по меньшей мере 12 штормов в этом сезоне ураганов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В США прогнозируют от 12 до 17 названных штормов в приближающийся сезон ураганов. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США предсказало "почти нормальный" сезон ураганов с 12-17 названными штормами со скоростью ветра не менее 63 км/ч.
Из них пять-девять могут стать ураганами, со скоростью ветра 119 км/ч или выше, включая от одного до четырех крупных ураганов со скоростью ветра 179 км/ч или выше.
Сезон ураганов в Атлантике длится с 1 июня по 30 ноября.
В 2022 году ураган "Иан" особенно опустошил Флориду, убив десятки людей и нанеся ущерб на сумму более 100 миллиардов долларов США. Отмечается, что это было самое дорогое погодное бедствие в мире в прошлом году.
В целом, изменения климата делают ураганы мощнее, поскольку они обусловлены более теплой поверхностью океана, говорят ученые.
Так, прогнозируемая температура поверхности воды в тропической части Атлантического океана и Карибского моря, которая выше обычной, добавляет больше шансов образованием штормов.
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