“Трофей” і “головний біль” одночасно – The Washington Post розповіли про проблеми із захопленою російською технікою

Деталі

Як повідомляє The Washington Post, значна частина захопленої ворожої техніки потребує ремонту. У результаті обладнання чекає на ремонтних майданчиках по всій країні, допоки не знайдуться деталі для непрацюючих частин.

Боєць танкового підрозділу 25-ї десантно-штурмової бригади Вадим Устименко розповів виданню про складнощі із захопленою технікою.

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«Та техніка, яку можна було просто запустити або вимагалося лише кількох хвилин роботи, можна було перерахувати на пальцях рук. Та, що потребували ремонту і врешті-решт запрацювала становила приблизно 30%. Близько 50% – це сміття, яке потребує дуже багато роботи», – повідомив військовий.

Нагадаємо

Генштаб повідомив, що рашисти збільшили обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій.