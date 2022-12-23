Окупанти почали більше прекидати військових техніки та боєприпасів залізницею - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Рашисти збільшили обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій. Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає УНН.
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"Ворог збільшив обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Додамо
У Генштабі додали, противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському - намагається покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - обороняється.
Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України, зазначено у повдіомленні.
Крім того, протягом доби противник завдав 1 ракетний, 4 авіаційних удари, а також здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 100 950 осіб, 3005 танків та сотень одиниць військової техніки.