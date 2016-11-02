Третину харчових отруєнь у Запорізькій області провокує молочна продукція

Показник захворюваності становив 8,01 на 100 тисяч населення.

Відповідно до даних епідеміологічних обстежень вогнищ ГКІ, частка харчового шляху передачі становить 91,9%.

Серед причин захворювань ГКІ найбільша питома вага припадає на молочну продукцію — 28,9 %; м’ясну продукцію — 27,2%; рибну продукцію — 10,5%.

За місцем придбання: питома вага харчових продуктів, придбаних на стихійних ринках становить 18,4%, узаконених ринках — 16,7%.

У 64,9% випадків захворювання на ГКІ пов’язані з вживанням продуктів, страв, які готувались та зберігались в домашніх умовах.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, внаслідок отруєння в їдальні у Львові на лікуванні перебувають 18 осіб.

Також нагадаємо, за словами лікарів, в Україні відсутня система контролю якості дитячого харчування.