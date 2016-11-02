Третину харчових отруєнь у Запорізькій області провокує молочна продукція
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Протягом минулого тижня з 22 по 28 жовтня поточного року в Запорізькій області з підозрою на захворювання гострими кишковими інфекціями (ГКІ) звернулись 144 особи. Такі дані наводить ДУ “Запорізький обласний центр МОЗ України”, передає УНН.
Показник захворюваності становив 8,01 на 100 тисяч населення.
Відповідно до даних епідеміологічних обстежень вогнищ ГКІ, частка харчового шляху передачі становить 91,9%.
Серед причин захворювань ГКІ найбільша питома вага припадає на молочну продукцію — 28,9 %; м’ясну продукцію — 27,2%; рибну продукцію — 10,5%.
За місцем придбання: питома вага харчових продуктів, придбаних на стихійних ринках становить 18,4%, узаконених ринках — 16,7%.
У 64,9% випадків захворювання на ГКІ пов’язані з вживанням продуктів, страв, які готувались та зберігались в домашніх умовах.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, внаслідок отруєння в їдальні у Львові на лікуванні перебувають 18 осіб.
Також нагадаємо, за словами лікарів, в Україні відсутня система контролю якості дитячого харчування.