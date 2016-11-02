Треть пищевых отравлений в Запорожской области провоцирует молочная продукция
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В течение прошлой недели с 22 по 28 октября текущего года в Запорожской области с подозрением на заболевание острыми кишечными инфекциями (ОКИ) обратились 144 человека. Такие данные приводит ГУ "Запорожский областной центр Минздрава Украины", передает УНН.
Показатель заболеваемости составил 8,01 на 100 000 населения.
Согласно данным эпидемиологических обследований очагов ОКИ, доля пищевого пути передачи составляет 91,9%.
Среди причин заболеваний ОКИ наибольший удельный вес приходится на молочную продукцию - 28,9%; мясную продукцию - 27,2%; рыбную продукцию - 10,5%.
По месту приобретения: удельный вес пищевых продуктов, приобретенных на стихийных рынках составляет 18,4%, узаконенных рынках - 16,7%.
В 64,9% случаев заболевания ОКИ связаны с употреблением продуктов, блюд, которые готовились и хранились в домашних условиях.
Напомним, как сообщал УНН, в результате отравления в столовой во Львове на лечении находятся 18 человек.
Также напомним, по словам врачей, в Украине отсутствует система контроля качества детского питания.