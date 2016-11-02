Треть пищевых отравлений в Запорожской области провоцирует молочная продукция

Показатель заболеваемости составил 8,01 на 100 000 населения.

Согласно данным эпидемиологических обследований очагов ОКИ, доля пищевого пути передачи составляет 91,9%.

Среди причин заболеваний ОКИ наибольший удельный вес приходится на молочную продукцию - 28,9%; мясную продукцию - 27,2%; рыбную продукцию - 10,5%.

По месту приобретения: удельный вес пищевых продуктов, приобретенных на стихийных рынках составляет 18,4%, узаконенных рынках - 16,7%.

В 64,9% случаев заболевания ОКИ связаны с употреблением продуктов, блюд, которые готовились и хранились в домашних условиях.

Напомним, как сообщал УНН, в результате отравления в столовой во Львове на лечении находятся 18 человек.

Также напомним, по словам врачей, в Украине отсутствует система контроля качества детского питания.