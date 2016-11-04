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Трикімнатна квартира з терасою у новому ЖК “Scandia” коштує від 39 тис. дол.

Трикімнатна квартира з терасою у новому ЖК “Scandia” коштує від 39 тис. дол.

Київ • УНН

 • 10018 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Трикімнатна квартира з терасою в одному з найбільших житлових комплексів регіону — ЖК “Scandia” коштує від 992 тис. грн, що еквівалентно майже 39 тис. дол. за курсом НБУ, повідомляє УНН.

За такі кошти забудовник пропонує квартиру загальною площею 90,17 квадратних метрів (житлова площа — 48,58 квадратних метрів, кухня — 14,43 квадратних метрів, висота приміщення — 3,3 м).

ЖК “Scandia”, будівництво якого розпочалося у Броварах, загалом передбачає 100 семиповерхових будинків, які будуть вводитися в експлуатацію почергово. На першому етапі буде побудовано 492 квартири: 251 однокімнатна, 175 двокімнатних та 66 трикімнатних. При цьому квартири на першому поверсі мають власну терасу, а на останньому — висота стель досягає 6 метрів.

Для того, щоб ціни на квартири були доступними, а житловий комплекс якомога швидше знайшов своїх мешканців, забудовник відмовився від надприбутків і запропонував покупцеві максимально низьку ціну за європейську якість.

Так, однокімнатну квартиру досить великого метражу, а саме більше 38 метрів, можна придбати всього за 365 тисяч гривень, що еквівалентно приблизно 14 тисячам доларів (вартість квадратного метра на таку квартиру стартує від 9,6 тис. грн).

При цьому наявність тієї чи іншої квартири варто уточнювати у менеджерів ЖК “Scandia”, оскільки значна кількість квартир вже продана або зарезервована.

Нагадаємо, ЖК “Scandia” будується за принципом “місто в місті”. Загальна площа забудови досягатиме 80 га.

Згідно з проектом ЖК, на території комплексу, окрім житлових будинків, передбачено власну масштабну інфраструктуру: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби.

Крім того, пріоритетом для “Scandia” є безпека. Саме тому весь комплекс перебуватиме під цілодобовою посиленою охороною.

Більш детальну інформацію про ЖК “Scandia” можна дізнатися на сайті компанії або у відділі продажів за адресою: м.Бровари, вул. Богунська.

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