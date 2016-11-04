Трехкомнатная квартира с террасой в новом ЖК "Scandia" стоит от 39 тыс. Долл.

За такие деньги застройщик предлагает квартиру общей площадью 90,17 квадратных метров (жилая площадь - 48,58 квадратных метров, кухня - 14,43 квадратных метров, высота помещения - 3,3 м).

ЖК "Scandia", строительство которого началось в Броварах, в общем предусматривает 100 семиэтажных домов, будут вводиться в эксплуатацию поочередно. На первом этапе будет построено 492 квартиры: 251 однокомнатная, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных. При этом квартиры на первом этаже имеют собственную террасу, а на последнем - высота потолков достигает 6 метров.

Для того, чтобы цены на квартиры были доступны, а жилой комплекс как можно скорее нашел своих жителей, застройщик отказался от сверхприбылей и предложил покупателю максимально низкую цену за европейское качество.

Так, однокомнатную квартиру достаточно большого метража, а именно более 38 метров, можно приобрести всего за 365 тыс. гривен, что эквивалентно примерно 14 тысячам долларов (стоимость квадратного метра на такую ​​квартиру стартует от 9,6 тыс. грн).

При этом наличие той или иной квартиры стоит уточнять у менеджеров ЖК "Scandia", поскольку значительное количество квартир уже продана или зарезервирована.

Напомним, ЖК "Scandia" строится по принципу "город в городе". Общая площадь застройки достигать 80 га.

Согласно проекту ЖК, на территории комплекса, кроме жилых домов, предусмотрено собственную масштабную инфраструктуру: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы.

Кроме того, приоритетом для "Scandia" является безопасность. Именно поэтому весь комплекс будет находиться под круглосуточной усиленной охраной.

Более подробную информацию о ЖК "Scandia" можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, ул. Богунская.