Трехкомнатная квартира с террасой в новом ЖК "Scandia" стоит от 39 тыс. Долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Трехкомнатная квартира с террасой в одном из крупнейших жилых комплексов региона - ЖК "Scandia" стоит от 992 тыс. грн, что эквивалентно почти 39 тыс. долл. по курсу НБУ, сообщает УНН.
За такие деньги застройщик предлагает квартиру общей площадью 90,17 квадратных метров (жилая площадь - 48,58 квадратных метров, кухня - 14,43 квадратных метров, высота помещения - 3,3 м).
ЖК "Scandia", строительство которого началось в Броварах, в общем предусматривает 100 семиэтажных домов, будут вводиться в эксплуатацию поочередно. На первом этапе будет построено 492 квартиры: 251 однокомнатная, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных. При этом квартиры на первом этаже имеют собственную террасу, а на последнем - высота потолков достигает 6 метров.
Для того, чтобы цены на квартиры были доступны, а жилой комплекс как можно скорее нашел своих жителей, застройщик отказался от сверхприбылей и предложил покупателю максимально низкую цену за европейское качество.
Так, однокомнатную квартиру достаточно большого метража, а именно более 38 метров, можно приобрести всего за 365 тыс. гривен, что эквивалентно примерно 14 тысячам долларов (стоимость квадратного метра на такую квартиру стартует от 9,6 тыс. грн).
При этом наличие той или иной квартиры стоит уточнять у менеджеров ЖК "Scandia", поскольку значительное количество квартир уже продана или зарезервирована.
Напомним, ЖК "Scandia" строится по принципу "город в городе". Общая площадь застройки достигать 80 га.
Согласно проекту ЖК, на территории комплекса, кроме жилых домов, предусмотрено собственную масштабную инфраструктуру: парк с озером, амфитеатр для концертов, детские школы и садики, детские и спортивные площадки, магазины, офисы, спортклубы.
Кроме того, приоритетом для "Scandia" является безопасность. Именно поэтому весь комплекс будет находиться под круглосуточной усиленной охраной.
Более подробную информацию о ЖК "Scandia" можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, ул. Богунская.