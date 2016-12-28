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Трикімнатна квартира в одному з найбільших житлових комплексів коштує від 32 тис. дол.

Київ • УНН

 • 8060 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Трикімнатна квартира в одному з найбільших житлових комплексів України - ЖК “Scandia” коштує від 846 тис. грн, що еквівалентно майже 32 тис. дол. за курсом НБУ, повідомляє УНН.

За такі кошти забудовник пропонує квартиру загальною площею 89,1 квадратних метрів (житлова площа — 50,43 квадратних метрів, кухня — 14,86 квадратних метрів).

Зазначимо, що ЖК “Scandia”, будівництво якого розпочалося у Броварах, загалом передбачає 100 семиповерхових будинків, які будуть вводитися в експлуатацію почергово.

На першому етапі буде побудовано 492 квартири: 251 однокімнатних, 175 двокімнатних та 66 трикімнатних. При цьому
на перших поверхах будинків, передбачене планування квартир зі своєю прибудинковою територією – терасами, а на останніх поверхах розташовані квартири з висотою стель до 6 м, що дозволяють реалізувати будь-які дизайнерські фантазії.

Усі квартири будуть оснащені двоконтурними газовими котлами, індивідуальними лічильниками води, електроенергії та газу, які дозволяють оптимізувати комунальні платежі.

Артезіанська вода в кранах буде придатна для пиття без додаткового очищення.

Для власників велосипедів, колясок та інших речей, які необов’язково і незручно зберігати в квартирах, передбачені місця для зберігання – спеціальні приміщення на поверхах.

Залежно від будинку, вікна виходять або у двір, або на озеро, або на лісопарк.

Загалом ЖК “Scandia” будується за принципом “місто в місті”. Загальна площа забудови досягатиме 80 га. Окрім житлових будинків, скандинавське містечко матиме власну масштабну інфраструктуру: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби.

Більш детальну інформацію про ЖК “Scandia” можна дізнатися на сайті компанії або у відділі продажів за адресою: м.Бровари, вул. Богунська.

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