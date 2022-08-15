Трихолог розповіла, чому під час війни багато українців стикнулися з надмірним випаданням волосся

Цитата

«Стрес в нашому організмі впливає на багато систем та органів. У першу чергу страждає нервова система та серцево-судинна система.

По серцево-судинній системі ми стикаємося з тим, що спазмується мікроциркуляторне русло, особливо периферичне мікроциркуляторне русло, яке і живить волосяні фолікули, що продукують волосся. Волосяний фолікул – це своєрідний мініорган всередині дерми, де відбувається мітоз клітин, у результаті чого волосся росте. І все це живиться дермальним “сосочком”, де знаходяться капіляри – найтонші судини кровоносної системи.

Коли настає стрес, викидається багато адреналіну та кортизолу. Це призводить до автоматичного спазмування судин, і волосяний фолікул в цей час не отримує кровопостачання. Внаслідок цього він переходить у фазу телогену, тобто у фазу випадіння волосся. Таким чином ми отримуємо дуже високий відсоток випадаючого волосся через 1,5-2 місяці після загального потрясіння і стресу. На фоні цього стану загострюються і різні хронічні захворювання у людей. Це можуть бути і захворювання шлунку, кишківника, і різні депресійні стани», – говорить трихолог.

Деталі

Лікар також додає, що зараз серед пацієнтів - значна частина тих, хто певний час перебували в окупації та не мали можливості повноцінно харчуватися. А дефіцити вітамінів, мікроелементів, білка, втрата ваги та гормональні порушення також впливають на волосяний фолікул і спричиняють випадання волосся. Адже волосся – це придаток шкіри, не життєво важливий орган, тому в результаті різних збоїв воно страждає в першу чергу і в останню чергу відновлюється.

«Тому коли пацієнт приходить до трихолога, потрібно зібрати детальний анамнез. Виявити, у яких системах і органах відбувся збій, яке харчування у людини і чи налагодилося воно, який психоемоційний стан, режим сну, що відбувається з гормональною системою, а особливо зі щитоподібною залозою. Потрібно промоніторити клінічні аналізи крові. Які саме аналізи варто здати, це вже розбираємо індивідуально з кожним. Часто направляємо до суміжних спеціалістів: гінеколога, ендокринолога, гастроентеролога, невролога, психіатра, для того, щоб виявити тригери випадіння волосся», – зазначає Мельничук.