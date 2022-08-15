Трихолог рассказала, почему во время войны многие украинцы столкнулись с чрезмерным выпадением волос

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«Стресс в нашем организме влияет на многие системы и органы. В первую очередь страдает нервная система и сердечно-сосудистая система.

По сердечно-сосудистой системе мы сталкиваемся с тем, что спазмируется микроциркуляторное русло, особенно периферическое микроциркуляторное русло, которое и питает продуцирующие волосы волосяные фолликулы. Волосяной фолликул – это своеобразный миниорган внутри дермы, где происходит митоз клеток, в результате чего волосы растут. И все это питается дермальным “сосочком”, где находятся капилляры – тончайшие сосуды кровеносной системы.

Когда наступает стресс, выбрасывается много адреналина и кортизола. Это приводит к автоматическому спазмированию сосудов, и волосяной фолликул в это время не получает кровоснабжения. В результате он переходит в фазу телогена, то есть в фазу выпадения волос. Таким образом, мы получаем очень высокий процент выпадающих волос через 1,5-2 месяца после общего потрясения и стресса. На фоне этого состояния обостряются и разные хронические заболевания у людей. Это могут быть и заболевания желудка, кишечника, и разные депрессионные состояния», – говорящий трихолог.

Детали

Врач также добавляет, что сейчас среди пациентов - значительная часть тех, кто некоторое время находились в оккупации и не имели возможности полноценно питаться. А дефициты витаминов, микроэлементов, белка, потеря веса и гормональные нарушения также влияют на волосяной фолликул и вызывают выпадение волос. Ведь волосы – это придаток кожи, не жизненно важный орган, поэтому в результате различных сбоев они страдают в первую очередь и в последнюю очередь восстанавливаются.

«Поэтому когда пациент приходит к трихологу, нужно собрать подробный анамнез. Выявить, в каких системах и органах произошел сбой, какое питание у человека и наладилось ли оно, каково психоэмоциональное состояние, режим сна, происходящий с гормональной системой, а особенно со щитовидной железой. Необходимо промониторить клинические анализы крови. Какие именно анализы следует сдать, это уже разбираем индивидуально с каждым. Часто направляем к смежным специалистам: гинекологу, эндокринологу, гастроэнтерологу, неврологу, психиатру, для того, чтобы выявить триггеры выпадения волос», – отмечает Мельничук.