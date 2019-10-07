Три випадки хвороби Лайма зареєстрували на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 жовтня. УНН. За тиждень у Кіровоградській області зареєстрували три лабораторно підтверджені випадки хвороби Лайма в одного дорослого з Кропивницького та ще двох зі Знам’янки. Про це поінформували у пресслужбі Регіонального центру громадського здоров’я, предає УНН.
Така статистика – за період з 30 вересня по 6 жовтня. Хворі самостійно видаляли кліщів, але не досліджували їх в лабораторії. Наразі вони отримують відповідне лікування.
Довідка. Хвороба Лайма, або кліщовий бореліоз – інфекційне захворювання, яке викликається спірохетами роду Borrelia і переноситься кліщами. Воно уражає шкіру, нервову систему, суглоби і серце.
Як повідомляв УНН, в окупованому Криму понад півсотні людей захворіли на хворобу Лайма.