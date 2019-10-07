Три случая болезни Лайма зарегистрировали в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 октября. УНН. За неделю в Кировоградской области зарегистрировали три лабораторно подтвержденных случая болезни Лайма у одного взрослого с Кропивницкого и еще двух из Знаменки. Об этом сообщили в пресс-службе Регионального центра общественного здоровья, предает УНН.
Такая статистика - за период с 30 сентября по 6 октября. Больные самостоятельно удаляли клещей, но не исследовали их в лаборатории. Сейчас они получают соответствующее лечение.
Справка. Болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз - инфекционное заболевание, вызываемое спирохетами рода Borrelia и переносится клещами. Оно поражает кожу, нервную систему, суставы и сердце.
Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму более полусотни человек заболели болезнью Лайма.