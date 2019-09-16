Три випадки хвороби Лайма зафіксували на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 вересня. УНН. На минулому тижнi в областi зареєстрували три лабораторно пiдтвердженi випадки хвороби Лайма. Про це поiнформували в прес-службi обласного лабораторного центру, пише кореспондент УНН.
Хворобу виявили у трьох дорослих iз Свiтловодська, Новоукраїнки та Кропивницького. Наразi проводять епiдрозслiдування.
Варто також зазначити, що у жителя Кропивницького, пенсiонера, пiдтвердили лептоспiроз. Своє захворювання вiн пов’язує iз проведенням ремонтних робiт “копанки” поруч iз Iнгулом на приватнiй земельнiй дiлянцi. Наразi щодо цього випадку проводять епiдрозслiдування, вiдiбрали проби води з “копанки”.