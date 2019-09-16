Три случая болезни Лайма зафиксировали на Кировоградщине
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 сентября. УНН. На прошлой неделе в области зарегистрировали три лабораторно подтвержденные случаи болезни Лайма. Об этом проинформировали в пресс-службе областного лабораторного центра, пишет корреспондент УНН.
Болезнь обнаружили в трех взрослых с Светловодск, Новоукраинки и Кропивницкого. Сейчас проводят эпидрасследование.
Стоит также отметить, что у жителя Кропивницкого, пенсионера, подтвердили лептоспироз. Свое заболевание он связывает с проведением ремонтных работ “копанки” рядом с Ингулом на частной земельном участке. Сейчас в этом случае проводят епiдрозслiдування, отобрали пробы воды из “ямы”.