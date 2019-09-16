Три случая болезни Лайма зафиксировали на Кировоградщине

Болезнь обнаружили в трех взрослых с Светловодск, Новоукраинки и Кропивницкого. Сейчас проводят эпидрасследование.

Стоит также отметить, что у жителя Кропивницкого, пенсионера, подтвердили лептоспироз. Свое заболевание он связывает с проведением ремонтных работ “копанки” рядом с Ингулом на частной земельном участке. Сейчас в этом случае проводят епiдрозслiдування, отобрали пробы воды из “ямы”.