Лептоспiроз підтвердили у жителя Кропивницького
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 вересня. УНН. У жителя Кропивницького, пенсiонера, пiдтвердили лептоспiроз. Про це поiнформували УНН у пресслужбi обласного лабораторного центру МОЗ.
Своє захворювання вiн пов’язує iз проведенням ремонтних робiт "копанки" поруч iз Iнгулом на приватнiй земельнiй дiлянцi.
Наразi щодо цього випадку проводять епiдрозслiдування, вiдiбрали проби води з "копанки".
Дослiдження проводять у лабораторiї особливо-небезпечних iнфекцiй обласного лабораторного центру. Про результати повiдомлять пiзнiше.
Нагадаємо, на Полтавщині після укусу водяного щура помер чоловік.