Лептоспироз подтвердили у жителя Кропивницкого

Свое заболевание он связывает с проведением ремонтных работ "копанки" рядом с Ингулом на частном земельном участке.

На данный момент в этом случае проводят эпидрасследование, отобрали пробы воды из "копанки".

Исследования проводят в лаборатории особо опасных инфекций областного лабораторного центра. О результатах сообщат позже.

Напомним, в Полтавской области после укуса водяной крысы умер мужчина.