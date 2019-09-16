Лептоспироз подтвердили у жителя Кропивницкого
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 сентября. УНН. У жителя Кропивницкого, пенсионера, подтвердили лептоспироз. Об этом проинформировали УНН в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава.
Свое заболевание он связывает с проведением ремонтных работ "копанки" рядом с Ингулом на частном земельном участке.
На данный момент в этом случае проводят эпидрасследование, отобрали пробы воды из "копанки".
Исследования проводят в лаборатории особо опасных инфекций областного лабораторного центра. О результатах сообщат позже.
Напомним, в Полтавской области после укуса водяной крысы умер мужчина.