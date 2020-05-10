Три міжнародні авіакомпанії відновлюють авіасполучення з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Три міжнародні авіакомпанії, серед яких Czech Airlines, Wizz Аir і Lufthansa незабаром відновлять авіасполучення з Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на їх сайти.
Так, чеська авіакомпанія Czech Airlines повідомила, що рейси з України будуть відновлені 24 травня.
"Уже з 24 травня Київ - 7 рейсів на тиждень, вже з 25 травня Одеса - 3 рейси на тиждень", - йдеться в повідомленні.
У свою чергу угорська авіакомпанія Wizz Аir вже відкрила для бронювання квитки на рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова з 23 травня. Багато рейсів почнуть здійснюватися з червня.
Німецька авіакомпанія Lufthansa дає забронювати рейси з Києва тільки до Берліна з 1 липня.
Нагадаємо, що за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, влітку в Україні може відновитися внутрішнє авіасполучення, втім повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде.