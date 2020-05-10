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Три международные авиакомпании восстанавливают авиасообщение с Украиной

Киев • УНН

 • 40597 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Три международные авиакомпании, среди которых Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa вскоре восстановят авиасообщение с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на их сайты.

Три международные авиакомпании восстанавливают авиасообщение с Украиной

Так, чешская авиакомпания Czech Airlines сообщила, что рейсы из Украины будут восстановлены 24 мая.

"Уже с 24 мая Киев - 7 рейсов в неделю, уже с 25 мая Одесса - 3 рейса в неделю", - говорится в сообщении.

В свою очередь венгерская авиакомпания Wizz Аir уже открыла для бронирования билеты на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова с 23 мая. Многие рейсы начнут осуществляться с июня.

Немецкая авиакомпания Lufthansa дает забронировать рейсы из Киева только в Берлин с 1 июля.

Напомним, что по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, летом в Украине может возобновиться внутреннее авиасообщение, впрочем полноценного восстановления международного авиасообщения не будет.

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