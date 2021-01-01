Три країни вирішили відновити авіасполучення з Британією
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Після припиненням авіасполучення з Великою Британією, в зв'язку з виявленням нового штама коронавирусу, країни почали відновлювати рейси. Так про відновлення заявили Латвія, Індія і Норвегія, повідомляє УНН.
Латвія з 2 січня відновить авіасполучення з Великобританією, йдеться в заяві Міністерства транспорту країни в Twitter.
Заборона на авіасполучення вирішила зняти і Норвегія. Разом з тим ті, хто прибувають в скандинавську країну повинні будуть здавати тест на COVID-19.
Вирішила відновити авіасполучення з Великою Битанією і Індія, перельоти здійснюватимуться з 8 січня.
Нагадаємо, про виникнення нової мутації коронавірусної інфекції стало відомо 14 грудня її виявили британські вчені. До того моменту в Великій Британії новим штамом заразилися вже більше 1 тис. осіб. На сьогодні відомо, що він заразніший видів, що пощирювалися раніше і може передаватися серед більш молодих груп населення. При цьому мутація не впливає на тяжкість захворювання і летальність.
Більше 30 країн обмежили авіасполучення з Великою Британією.