Три країни вирішили відновити авіасполучення з Британією

Латвія з 2 січня відновить авіасполучення з Великобританією, йдеться в заяві Міністерства транспорту країни в Twitter.

Заборона на авіасполучення вирішила зняти і Норвегія. Разом з тим ті, хто прибувають в скандинавську країну повинні будуть здавати тест на COVID-19.

Вирішила відновити авіасполучення з Великою Битанією і Індія, перельоти здійснюватимуться з 8 січня.

Нагадаємо, про виникнення нової мутації коронавірусної інфекції стало відомо 14 грудня її виявили британські вчені. До того моменту в Великій Британії новим штамом заразилися вже більше 1 тис. осіб. На сьогодні відомо, що він заразніший видів, що пощирювалися раніше і може передаватися серед більш молодих груп населення. При цьому мутація не впливає на тяжкість захворювання і летальність.

Більше 30 країн обмежили авіасполучення з Великою Британією.