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Три страны решили возобновить авиасообщение с Британией

Киев • УНН

 • 18062 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. После приостановкой авиасообщения с Великобританий, в связи с выявлением нового штама коронавируса, страны начали возобновлять рейсы. Так об возобновлении заявили Латвия, Индия и Норвегия, сообщает УНН.

Три страны решили возобновить авиасообщение с Британией

Латвия со 2 января возобновит авиасообщение с Великобританией, говорится в заявлении Министерства транспорта страны в Twitter.

Запрет на авиасообщение решила снять и Норвегия. Вместе с тем прибывающие в скандинавскую страну должны будут сдавать тест на COVID-19.

Решила восстановить авиасообщение с Великобританией и Индия, перелеты будут осуществляться с 8 января.

Напомним, возникновении новой мутации коронавирусной инфекции стало известно 14 декабря ее обнаружили британские ученые. К тому моменту в Великобритании новым штаммом заразились уже более 1 тыс. человек. На сегодня известно, что он заразнее распространялись ранее видов и может передаваться среди более молодых групп населения. При этом мутация не влияет на тяжесть заболевания и летальность.

Более 30 стран ограничили авиасообщение с Великобританией.

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