Три страны решили возобновить авиасообщение с Британией
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. После приостановкой авиасообщения с Великобританий, в связи с выявлением нового штама коронавируса, страны начали возобновлять рейсы. Так об возобновлении заявили Латвия, Индия и Норвегия, сообщает УНН.
Латвия со 2 января возобновит авиасообщение с Великобританией, говорится в заявлении Министерства транспорта страны в Twitter.
Запрет на авиасообщение решила снять и Норвегия. Вместе с тем прибывающие в скандинавскую страну должны будут сдавать тест на COVID-19.
Решила восстановить авиасообщение с Великобританией и Индия, перелеты будут осуществляться с 8 января.
Напомним, возникновении новой мутации коронавирусной инфекции стало известно 14 декабря ее обнаружили британские ученые. К тому моменту в Великобритании новым штаммом заразились уже более 1 тыс. человек. На сегодня известно, что он заразнее распространялись ранее видов и может передаваться среди более молодых групп населения. При этом мутация не влияет на тяжесть заболевания и летальность.
Более 30 стран ограничили авиасообщение с Великобританией.