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Третя українська тенісистка пробилася до чвертьфіналу турніру в Румунії

Київ • УНН

 • 14190 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу турніру WTA-250, що продовжується у Румунії, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Третя українська тенісистка пробилася до чвертьфіналу турніру в Румунії

Деталі

У матчі другого кола киянка, посіяна під 6-м номером, зламала опір німецької тенісистки Мони Бартель — 6:4, 6:4.

Крім того, Костюк стала вже третьою українкою (після Ангеліни Калініної та Лесі Цуренко), якій вдалося вийти до чвертьфіналу турніру у Клуж-Напоці.

Наступна суперниця киянки визначиться у протистоянні чемпіонки “US Open-2021” британки Емми Радукану та Анни Богдан із Румунії.

Цитата

“Якщо чесно, я хочу зіграти з Еммою (Радуканою). Адже саме заради таких матчів я граю у теніс. Ми одного віку, але я не пам’ятаю, щоб ми з нею грали за юніорами. Якось я грала у складі збірної України проти Великобританії, але Емма тоді не брала участі у матчі. Впевнена, що в нас із нею буде ще багато протистоянь. Я не знаю, хто виграє у матчі (другого кола) —Богдан чи Радукану. Сподіваюся, що це буде хороший наполегливий поєдинок, і вони обидві втомляться”, — заявила Костюк.

Нагадаємо

Цуренко обіграла росіянку на шляху до чвертьфіналу турніру в Румунії. 

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