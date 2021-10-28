Теніс: Цуренко обіграла росіянку на шляху до чвертьфіналу турніру в Румунії

Деталі

У поєдинку другого кола киянка переграла Анастасію Гасанову із Росії — 6:2, 7:5. Поєдинок тривав 1 годину 51 хвилину.

Цуренко — друга представниця нашої країни, яка пробилася до чвертьфіналу змагань у Клуж-Напоці. Для самої киянки це перший чвертьфінал у 2021 році. Раніше до 1/4 фіналу вийшла Ангеліна Калініна.

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“Я намагаюся виграти якнайбільше матчів. Так, сьогодні був не найкрасивіший матч, звичайно, я хотіла б відіграти гладко. Але у тій ситуації, яка була, я просто боролася. Я багато тренуюсь, у мене є цей запас, тому коли відчуваю біль чи втому, я все одно можу боротися. Зараз наприкінці сезону багато гравців втомилися, а я навпаки хочу грати більше і більше. Я не так багато зіграла цього сезону. Сподіваюся, що наступний матч буде для мене приємнішим”, — підкреслила киянка.

Доповнення

За вихід до півфіналу Цуренко посперечається з переможницею протистояння між Іриною Баре з Румунії та Ребекою Петерсон зі Швеції.