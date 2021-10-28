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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Теннис: Цуренко обыграла россиянку на пути в четвертьфинал турнира в Румынии

Киев • УНН

 • 15938 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал турнира WTA-250, который продолжается на кортах в Клуж-Напока (Румыния), сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

Теннис: Цуренко обыграла россиянку на пути в четвертьфинал турнира в Румынии

Подробности

В поединке второго круга киевлянка обыграла Анастасию Гасанову из России - 6:2, 7:5. Поединок длился 1 час 51 минуту.

Цуренко — вторая представительница нашей страны, пробившаяся в четвертьфинал соревнований в Клуж-Напоке. Для самой киевлянки это первый четвертьфинал в 2021 году. Ранее в 1/4 финала вышла Ангелина Калинина.

Цитата

“Я стараюсь выиграть больше матчей. Да, сегодня был не самый красивый матч, конечно, я хотела бы играть гладко. Но в той ситуации, которая была, я просто боролась. Я много тренируюсь, у меня есть этот запас, поэтому, когда чувствую боль или усталость, я все равно могу бороться. Сейчас в конце сезона многие игроки устали, а я наоборот хочу играть больше и больше. Я не так много сыграла в этом сезоне. Надеюсь, что следующий матч будет для меня более приятным”, — подчеркнула киевлянка.

Дополнение

За выход в полуфинал Цуренко поспорит с победительницей противостояния между Ириной Баре из Румынии и Ребеккой Петерсон из Швеции.

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