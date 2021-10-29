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Третья украинская теннисистка пробилась в четвертьфинал турнира в Румынии

Киев • УНН

 • 14190 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в продолжающийся в Румынии четвертьфинал турнира WTA-250, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Третья украинская теннисистка пробилась в четвертьфинал турнира в Румынии

Подробности

В матче второго круга киевлянка, посеянная под 6-м номером, сломила сопротивление немецкой теннисистке Моне Бартель — 6:4, 6:4.

Кроме того, Костюк стала уже третьей украинкой (после Ангелины Калининой и Леси Цуренко), которой удалось выйти в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке.

Следующая соперница киевлянки определится в противостоянии чемпионки US Open-2021 британки Эммы Радукану и Анны Богдан из Румынии.

Цитата

“Если честно, я хочу сыграть с Эммой (Радуканой). Ведь именно для таких матчей я играю в теннис. Мы одного возраста, но я не помню, чтобы мы с ней играли за юниорами. Однажды я играла в составе сборной Украины против Великобритании, но Эмма тогда не участвовала в матче. Уверена, что у нас с ней будет еще много противостояний. Я не знаю, кто выиграет в матче (второго круга) - Богдан или Радукану. Надеюсь, что это будет хороший упорный поединок, и они обе устанут”, - заявила Костюк.

Напомним

Цуренко обыграла россиянку по пути в четвертьфинал турнира в Румынии.

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