"Третину всієї прямої бюджетної допомоги Україна отримала від США" - Шмигаль під час зустрічі із Держсекретарем Блінкеном
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у середу зустрівся із Державним секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном, який приїхав з неоголошеним візитом в Україну, повідомляє УНН.
Деталі
Шмигаль та Блінкен обговорили зміцнення економічного співробітництва, посилення співпраці з американським бізнесом та прогрес у впровадженні реформ.
«США є одним із лідерів прямої бюджетної допомоги Україні. Окрема вдячність за програму PEACE in Ukraine, яка допомагає фінансувати зарплати вчителів і лікарів», — підкреслив Денис Шмигаль.
Прем’єр-міністр України та держсекретар США також зосередили увагу на питанні захисту енергетичної інфраструктури. Як зауважив Денис Шмигаль, Україна максимально готується до зими та можливих ракетних обстрілів росії по об’єктах генерації та розподілу.
Очільник українського уряду наголосив, що наша держава високо цінує підтримку й військову допомогу США, а також подякував Ентоні Блінкену за його особисті зусилля у поглибленні двосторонньої співпраці.
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«В умовах протистояння російської агресії США є найбільшим контриб'ютором прямої бюджет підтримки Україні. Близько 20, 5 млдр. доларів США , або третина всієї прямої бюджетної допомоги Україні від обсягу країн партнерів міжнародних організацій надана Сполученими Штатами. Ми особливо цінуємо той факт, що ці кошти надані у вигляді грантів, що зменшує навантаження суму державного боргу України», - заявив Шмигаль.
Своєю чергою, держсекретар США заявив, що приїхав підтримати Україну.
«Чудова зустріч з Денисом Шмигалем сьогодні в Києві, щоб обговорити нашу співпрацю для підтримки демократичного та процвітаючого майбутнього України. Український народ продовжує мужньо захищати свою демократію та надихати світ», - зазначив Блінкен.
Доповнення
Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен, перебуваючи з візитом у Києві, анонсував надання допомоги Для України.