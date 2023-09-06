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"Треть всей прямой бюджетной помощи Украина получила от США" - Шмыгаль во время встречи с Госсекретарем Блинкеном

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду встретился с Государственным секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, который приехал с необъявленным визитом в Украину, сообщает УНН.

Детали

Шмыгаль и Блинкен обсудили укрепление экономического сотрудничества, усиление сотрудничества с американским бизнесом и прогресс во внедрении реформ.

«США являются одним из лидеров прямой бюджетной помощи Украине. Отдельная благодарность за программу PEACE in Ukraine, которая помогает финансировать зарплаты учителей и врачей», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Украины и госсекретарь США также сосредоточили внимание на вопросе защиты энергетической инфраструктуры. Как отметил Денис Шмыгаль, Украина максимально готовится к зиме и возможным ракетным обстрелам россии по объектам генерации и распределения.

Глава украинского правительства отметил, что наше государство высоко ценит поддержку и военную помощь США, а также поблагодарил Энтони Блинкена за его личные усилия в углублении двустороннего сотрудничества.

Цитата

«В условиях противостояния российской агрессии США являются крупнейшим контрибьютором прямой бюджетной поддержки Украины. Около 20, 5 млдр. долларов США, или треть всей прямой бюджетной помощи Украине от объема стран партнеров международных организаций предоставлена Соединенными Штатами. Мы особенно ценим тот факт, что эти средства предоставлены в виде грантов, что уменьшает нагрузку сумму государственного долга Украины», - заявил Шмыгаль.

В свою очередь, госсекретарь США заявил, что приехал поддержать Украину.

«Замечательная встреча с Денисом Шмыгалем сегодня в Киеве, чтобы обсудить наше сотрудничество для поддержки демократического и процветающего будущего Украины. Украинский народ продолжает мужественно защищать свою демократию и вдохновлять мир», - отметил Блинкен.

Дополнение

Ранее Государственный секретарь США Энтони Блинкен, находясь с визитом в Киеве, анонсировал предоставление помощи для Украины.

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