Тренер збірної Німеччини заявив про ціль команди за підсумками жеребкування ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Головний наставник чинного чемпіона світу збірної Німеччини Йоахім Льов прокоментував результати жеребкування ЧС-2018, передає УНН з посиланням на Німецький футбольний союз.
"В мене немає побоювань. Ми знаємо мексиканців, шведів, а Південна Корея нам трохи невідома. Ми з нетерпінням чекаємо чемпіонату світу, в нас цікава група. Незалежно від того, в якій групі ми знаходимося, нам потрібно йти вперед. Ось чому я був досить розслаблений на жеребкуванні. У групі ми хочемо закласти основу для успішного захисту титулу. Наша мета зробити все необхідне для захисту титулу", - розповів рульовий "Бундестіму".
Варто відзначити, що у фіналі ЧС-2014 німці обіграли аргентинців 1:0.
Нагадаємо, що за підсумками жеребу німці з шведами, мексиканцями та південнокорейцями потрапили до квартету F.