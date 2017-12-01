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Тренер збірної Німеччини заявив про ціль команди за підсумками жеребкування ЧС-2018

Тренер збірної Німеччини заявив про ціль команди за підсумками жеребкування ЧС-2018

Київ • УНН

 • 16294 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Головний наставник чинного чемпіона світу збірної Німеччини Йоахім Льов прокоментував результати жеребкування ЧС-2018, передає УНН з посиланням на Німецький футбольний союз.

"В мене немає побоювань. Ми знаємо мексиканців, шведів, а Південна Корея нам трохи невідома. Ми з нетерпінням чекаємо чемпіонату світу, в нас цікава група. Незалежно від того, в якій групі ми знаходимося, нам потрібно йти вперед. Ось чому я був досить розслаблений на жеребкуванні. У групі ми хочемо закласти основу для успішного захисту титулу. Наша мета зробити все необхідне для захисту титулу", - розповів рульовий "Бундестіму".

Варто відзначити, що у фіналі ЧС-2014 німці обіграли аргентинців 1:0.

Нагадаємо, що за підсумками жеребу німці з шведами, мексиканцями та південнокорейцями потрапили до квартету F. 

Українські Національні Новини

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