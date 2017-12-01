Тренер сборной Германии заявил о целях команды по итогам жеребьевки ЧМ-2018

"У меня нет опасений. Мы знаем мексиканцев, шведов, а Южная Корея нам немного неизвестна. Мы с нетерпением ждем чемпионата мира, у нас интересная группа. Независимо от того, в какой группе мы находимся, нам нужно идти вперед. Вот почему я был достаточно расслаблен на жеребьевке. В группе мы хотим заложить основу для успешной защиты титула. Наша цель сделать все необходимое для защиты титула", - рассказал рулевой "Бундестим".

Стоит отметить, что в финале ЧМ-2014 немцы обыграли аргентинцев 1:0.

Напомним, что по итогам жребия немцы со шведами, мексиканцами и южнокорейцами попали в квартет F.