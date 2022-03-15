Треба захищати місто, а не співчувати: Кличко закликав чоловіків повернутися до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко закликав чоловіків-киян повернутися до столиці, щоб захищати її від вторгнення російських окупантів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram міського голови.
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"Багато жінок та дітей виїхали в безпечні місця, це зрозуміло. І багато чоловіків, які відвозили свої сім‘ї, повернулися в місто. Я звертаюся до тих, хто цього ще не зробив! Чоловіки-кияни! Повертайтесь! Треба захищати наше місто і своє майбутнє! А не сидіти десь і співчувати! Українці показали світу свою мужність і готовність битися за свою землю", — написав Кличко.
Нагадаємо
Із 20:00 15 березня до 7:00 17 березня у Києві триватиме комендантська година.