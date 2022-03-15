Треба захищати місто, а не співчувати: Кличко закликав чоловіків повернутися до Києва

Цитата

"Багато жінок та дітей виїхали в безпечні місця, це зрозуміло. І багато чоловіків, які відвозили свої сім‘ї, повернулися в місто. Я звертаюся до тих, хто цього ще не зробив! Чоловіки-кияни! Повертайтесь! Треба захищати наше місто і своє майбутнє! А не сидіти десь і співчувати! Українці показали світу свою мужність і готовність битися за свою землю", — написав Кличко.

Нагадаємо

Із 20:00 15 березня до 7:00 17 березня у Києві триватиме комендантська година.