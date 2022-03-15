Надо защищать город, а не сочувствовать: Кличко призвал мужчин вернуться в Киев

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"Многие женщины и дети уехали в безопасные места, это понятно. И многие мужчины, увозившие свои семьи, вернулись в город. Я обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал! Мужчины-киевляне! Возвращайтесь! Надо защищать наш город и свое будущее! А не сидеть где-то и сочувствовать! Украинцы показали миру свое мужество и готовность сражаться за свою землю", — написал Кличко.

Напомним

С 20:00 15 марта до 7:00 17 марта в Киеве продлится комендантский час.