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Надо защищать город, а не сочувствовать: Кличко призвал мужчин вернуться в Киев

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко призвал мужчин-киевлян вернуться в столицу, чтобы защищать ее от вторжения российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram городского главы.

Цитата

"Многие женщины и дети уехали в безопасные места, это понятно. И многие мужчины, увозившие свои семьи, вернулись в город. Я обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал! Мужчины-киевляне! Возвращайтесь! Надо защищать наш город и свое будущее! А не сидеть где-то и сочувствовать! Украинцы показали миру свое мужество и готовность сражаться за свою землю", — написал Кличко.

Напомним

С 20:00 15 марта до 7:00 17 марта в Киеве продлится комендантский час.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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