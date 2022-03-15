Надо защищать город, а не сочувствовать: Кличко призвал мужчин вернуться в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко призвал мужчин-киевлян вернуться в столицу, чтобы защищать ее от вторжения российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram городского главы.
Цитата
"Многие женщины и дети уехали в безопасные места, это понятно. И многие мужчины, увозившие свои семьи, вернулись в город. Я обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал! Мужчины-киевляне! Возвращайтесь! Надо защищать наш город и свое будущее! А не сидеть где-то и сочувствовать! Украинцы показали миру свое мужество и готовность сражаться за свою землю", — написал Кличко.
Напомним
С 20:00 15 марта до 7:00 17 марта в Киеве продлится комендантский час.