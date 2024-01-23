Треба бути готовим до війни – головнокомандувач ЗС Норвегії

У Норвегії є лише кілька років, щоб створити захист, який зможе краще протистояти агресивній Росії. Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен, повідомляє Daglabet, передає УНН.

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Зараз є вікно, яке, можливо, триватиме один, два, можливо, три роки, коли ми повинні ще більше інвестувати в надійний захист

Минулого тижня він був присутній на зустрічі керівників оборонних відомств НАТО в Брюсселі. Основна увага була спрямована на те, як альянс і окремі країни-члени можуть найкраще підготуватися до війни.

Крістофферсен вказує, серед іншого, що Росія нарощувала свої військові запаси набагато швидше, ніж очікувалося. Останнім часом Росія перейшла до воєнної економіки, де збройові заводи виробляють цілодобово.

Росія значно збільшила виробництво. Вони також співпрацювали з такими країнами, як Іран і Північна Корея, а це означає, що ми можемо отримати більш швидке нарощування російської оборони, ніж те, що ми передбачали минулого року. Тож ми повинні використати час добре зараз, щоб зміцнити нашу власну оборону

У той же час війна в Україні поглинає багато того, що є в наявності як у Норвегії, так і в решті Європи. Це дилема, визнає Крістофферсен.

"Але дуже важливо, щоб ми підтримували Україну тим, що їй потрібно, скільки завгодно. І, схоже, це триватиме деякий час. Це прорахований ризик. Якби небезпека нападу Норвегії була прямо зараз, то ми не могли б дати стільки зброї",