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Треба бути готовим до війни – головнокомандувач ЗС Норвегії

Київ • УНН

 • 51779 перегляди

Головнокомандувач збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен наголосив на нагальній потребі посилення оборони країни від потенційної російської агресії протягом наступних кількох років. Він назвав прискорення нарощування Росією військового потенціалу і перехід до військової економіки основними причинами занепокоєння.

У Норвегії є лише кілька років, щоб створити захист, який зможе краще протистояти агресивній Росії. Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен, повідомляє Daglabet, передає УНН.

Деталі

Зараз є вікно, яке, можливо, триватиме один, два, можливо, три роки, коли ми повинні ще більше інвестувати в надійний захист

каже Крістофферсен.

Минулого тижня він був присутній на зустрічі керівників оборонних відомств НАТО в Брюсселі. Основна увага була спрямована на те, як альянс і окремі країни-члени можуть найкраще підготуватися до війни.

Крістофферсен вказує, серед іншого, що Росія нарощувала свої військові запаси набагато швидше, ніж очікувалося. Останнім часом Росія перейшла до воєнної економіки, де збройові заводи виробляють цілодобово.

Росія значно збільшила виробництво. Вони також співпрацювали з такими країнами, як Іран і Північна Корея, а це означає, що ми можемо отримати більш швидке нарощування російської оборони, ніж те, що ми передбачали минулого року. Тож ми повинні використати час добре зараз, щоб зміцнити нашу власну оборону

каже Крістофферсен.

У той же час війна в Україні поглинає багато того, що є в наявності як у Норвегії, так і в решті Європи. Це дилема, визнає Крістофферсен.

"Але дуже важливо, щоб ми підтримували Україну тим, що їй потрібно, скільки завгодно. І, схоже, це триватиме деякий час. Це прорахований ризик. Якби небезпека нападу Норвегії була прямо зараз, то ми не могли б дати стільки зброї",

каже Крістофферсен, який зазначає, що війна в Україні також поглинає військові ресурси Росії.

Але коли ця війна закінчиться, ніхто не знає, яким буде наступний крок Путіна, додав він.

Норвегія схвалила прямий продаж зброї Україні01.01.24, 20:30 • 151931 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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