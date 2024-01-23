Надо быть готовым к войне - главнокомандующий ВС Норвегии

У Норвегии есть всего несколько лет, чтобы создать защиту, которая сможет лучше противостоять агрессивной России. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен, сообщает Daglabet, передает УНН.

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Сейчас есть окно, которое, возможно, продлится один, два, возможно, три года, когда мы должны еще больше инвестировать в надежную защиту говорит Кристофферсен.

На прошлой неделе он присутствовал на встрече руководителей оборонных ведомств НАТО в Брюсселе. Основное внимание было направлено на то, как альянс и отдельные страны-члены могут лучше всего подготовиться к войне.

Кристофферсен указывает, среди прочего, что Россия наращивала свои военные запасы гораздо быстрее, чем ожидалось. В последнее время Россия перешла к военной экономике, где оружейные заводы производят круглосуточно.

Россия значительно увеличила производство. Они также сотрудничали с такими странами, как Иран и Северная Корея, а это означает, что мы можем получить более быстрое наращивание российской обороны, чем то, что мы предполагали в прошлом году. Поэтому мы должны использовать время хорошо сейчас, чтобы укрепить нашу собственную оборону говорит Кристофферсен.

В то же время война в Украине поглощает многое из того, что есть в наличии как в Норвегии, так и в остальной Европе. Это дилемма, признает Кристофферсен.

"Но очень важно, чтобы мы поддерживали Украину тем, что ей нужно, сколько угодно. И, похоже, это будет продолжаться некоторое время. Это просчитанный риск. Если бы опасность нападения Норвегии была прямо сейчас, то мы не могли бы дать столько оружия", говорит Кристофферсен, который отмечает, что война в Украине также поглощает военные ресурсы России.

Но когда эта война закончится, никто не знает, каким будет следующий шаг Путина, добавил он.

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