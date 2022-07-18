Трасс заявила, що готова зустрітися з путіним на G20

Цитата

"Я була готова осадити сергія лаврова. І я готова сказати безпосередньо володимиру путіну і викликати його на розмову за участю таких великих країн, як Індія, Індонезія. Таким чином, я поїду туди і викличу його на розмову", - заявила Трасс.

Деталі

При цьому, заступник міністра з міжнародної торгівлі Пенні Мордонт сказала, що не стала б зустрічатися з російським президентом в теперішніх обставинах, а голова Комітету палати громад Тому Тугендхат зазначає, що наразі неправильно сідати за стіл переговорів.

Колишній заступник міністра у справах жінок і рівноправності Кемі Баденок не хоче витрачати на переговори час, а колишній міністр фінансів Ріші Сунак нагадав, що на зустрічі міністрів фінансів G20 бойкотував участь російської сторони.

Нагадаємо

Міністерка МЗС Сполученого Королівства Ліз Трасс заявила, що балотуватиметься на посаду премʼєр-міністра країни, яку раніше обіймав Борис Джонсон.