Трасс заявила, що готова зустрітися з путіним на G20
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила про готовність зустрітися з президентом рф володимиром путіним на G20, інші кандидати на теледебатах сказали, що не стали б зустрічатися з російським диктатором. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Independent.
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"Я була готова осадити сергія лаврова. І я готова сказати безпосередньо володимиру путіну і викликати його на розмову за участю таких великих країн, як Індія, Індонезія. Таким чином, я поїду туди і викличу його на розмову", - заявила Трасс.
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При цьому, заступник міністра з міжнародної торгівлі Пенні Мордонт сказала, що не стала б зустрічатися з російським президентом в теперішніх обставинах, а голова Комітету палати громад Тому Тугендхат зазначає, що наразі неправильно сідати за стіл переговорів.
Колишній заступник міністра у справах жінок і рівноправності Кемі Баденок не хоче витрачати на переговори час, а колишній міністр фінансів Ріші Сунак нагадав, що на зустрічі міністрів фінансів G20 бойкотував участь російської сторони.
Нагадаємо
Міністерка МЗС Сполученого Королівства Ліз Трасс заявила, що балотуватиметься на посаду премʼєр-міністра країни, яку раніше обіймав Борис Джонсон.