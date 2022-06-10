Трасс зателефонувала Кулебі через смертний "вирок" британським підданим в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у бесіді зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою обговорила зусилля щодо звільнення військовополонених, які утримуються російськими бойовиками на сході України. Про це міністр за підсумками бесіди повідомила у своєму Twitter, пише УНН.
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“У бесіді з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебой обговорила зусилля щодо звільнення військовополонених, які утримуються російськими проксі. Винесений проти них вирок є кричущим порушенням Женевської конвенції”, — написала Трасс.
Деталі
Вона зазначила, що Велика Британія продовжує підтримувати Україну на тлі варварського вторгнення Путіна.
Контекст
“Суд” самопроголошеної “днр” 9 червня “засудив” до смертної кари підданих Великої Британії Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також марокканця Саадуна Брагіма, що воювали у складі Збройних сил України.
Глава Міністерства закордонних справ Британії раніше заявила, що винесений на тимчасово окупованій території України вирок двом британським підданим, які воювали на стороні ЗСУ, не є легітимним.
Британський депутат Роберт Дженрік сьогодні повідомив, що українська влада в пріоритетному порядку включить британських громадян Ейдена Асліна та Шона Піннера, які отримали від “днр” “вирок” у вигляді смертної кари, у список на обмін військовополонених.