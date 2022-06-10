Київ віддасть пріоритет двом підданим Британії, "засудженим" "ДНР" до страти, в обміні - британський депутат
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Українська влада у пріоритетному порядку включить британських громадян Ейдена Асліна та Шона Піннера, які отримали від “ДНР" "вирок" у вигляді смертної кари, до списку на обмін військовополонених. Про це повідомив британський депутат Роберт Дженрік, передає УНН із посиланням на The Guardian.
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"Між українською та російською арміями відбуваються обміни полоненими, і вчора ввечері український посол сказав мені, що вони віддадуть пріоритет Ейдену та Шону в одному з таких обмінів", - сказав Дженрік.
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Він додав, що це залежить від того, чи буде росія "продовжувати грати в ігри", або ж дотримуватися міжнародного права.
"Останнім часом дії путіна вказують на те, що він ігнорує закон міжнародного права, оскільки він протягом усього цього часу скоював воєнні злочини", - додав Дженрік.
Нагадаємо
Контрольований бойовиками так званий "суд" в ОРДО у четвер "засудив" до страти підданих Великої Британії Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також марокканця Саадуна Брагіма, які воювали у складі Збройних сил України.
Глава Міністерства закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що винесений на тимчасово окупованій території України вирок двом британським підданим, які воювали на боці ЗСУ, не є легітимним.
Нагадаємо
Усі іноземні громадяни та особи без громадянства, що беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних Сил України, прийняті у добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно із Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу" 1992 року.
Відповідні особи є військовослужбовцями Збройних Сил України, на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року та Додаткових протоколів до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, серед іншого, наділяє таких осіб правом на поводження з ними як із військовополоненими у разі попадання до рук ворога.