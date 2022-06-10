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Київ віддасть пріоритет двом підданим Британії, "засудженим" "ДНР" до страти, в обміні - британський депутат

Київ віддасть пріоритет двом підданим Британії, "засудженим" "ДНР" до страти, в обміні - британський депутат

Київ • УНН

 • 235109 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Українська влада у пріоритетному порядку включить британських громадян Ейдена Асліна та Шона Піннера, які отримали від “ДНР" "вирок" у вигляді смертної кари, до списку на обмін військовополонених. Про це повідомив британський депутат Роберт Дженрік, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Цитата

"Між українською та російською арміями відбуваються обміни полоненими, і вчора ввечері український посол сказав мені, що вони віддадуть пріоритет Ейдену та Шону в одному з таких обмінів", - сказав Дженрік.

Деталі

Він додав, що це залежить від того, чи буде росія "продовжувати грати в ігри", або ж дотримуватися міжнародного права.

"Останнім часом дії путіна вказують на те, що він ігнорує закон міжнародного права, оскільки він протягом усього цього часу скоював воєнні злочини", - додав Дженрік.

Нагадаємо

Контрольований бойовиками так званий "суд" в ОРДО у четвер "засудив" до страти підданих Великої Британії Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також марокканця Саадуна Брагіма, які воювали у складі Збройних сил України.

Глава Міністерства закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що винесений на тимчасово окупованій території України вирок двом британським підданим, які воювали на боці ЗСУ, не є легітимним.

Нагадаємо

Усі іноземні громадяни та особи без громадянства, що беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних Сил України, прийняті у добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно із Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу" 1992 року.

Відповідні особи є військовослужбовцями Збройних Сил України, на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року та Додаткових протоколів до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, серед іншого, наділяє таких осіб правом на поводження з ними як із військовополоненими у разі попадання до рук ворога.

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