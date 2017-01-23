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Транзит дизпалива Україною скоротився майже на третину

Транзит дизпалива Україною скоротився майже на третину

Київ • УНН

 • 5663 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Транзит дизельного палива через Україну у 2016 році порівняно з 2015 роком скоротився на 28%. Про це свідчать дані “Консалтингової групи А-95”, передає УНН.

Так, згідно з даними аналітиків, транзит дизельного становив 58 тис. т.

Найбільший обсяг дизпалива в кількості майже 26 тис. т був відправлений залізничним сполученням з Білорусі в Молдову. У тому ж напрямку пройшло транзитом близько 22 тис. т дизпалива з Литви.

Нагадаємо, в Інституті споживчих експертиз дослідили якість дизпалива на українських АЗС, та назвали ті мережі, де продають дизпаливо із домішками води.

Зокрема, йдеться про АЗС ANP і AMIC.

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