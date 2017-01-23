Транзит дизтоплива Украиной сократился почти на треть
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Транзит дизельного топлива через Украину в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократился на 28%. Об этом свидетельствуют данные "Консалтинговой группы А-95", передает УНН.
Так, согласно данным аналитиков, транзит дизельного составил 58 тыс. т.
Наибольший объем дизтоплива в количестве почти 26 тыс. т был отправлен железнодорожным сообщением из Беларуси в Молдову. В том же направлении прошло транзитом около 22 тыс. тонн из Литвы.
Напомним, в Институте потребительских экспертиз исследовали качество дизтоплива на украинских АЗС, и назвали те сети, где продают дизтопливо с примесями воды.
В частности, речь идет о АЗС ANP и AMIC .