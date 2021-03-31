Transparency International: Маріуполь лідер рейтингів прозорості та підзвітності міст-2020

Деталі

Мер зазначив, що Маріуполь продовжить курс на прозорий розвиток.

“У Маріуполя була мрія стати прозорим містом України. Сьогодні ми отримали цю нагороду. Це велика перемога та великі можливості для нашої громади. Відкриваються двері Маріуполя для міжнародних інвесторів. Це велика праця, щоб залучити їх до міста. Наприклад, завдяки високим показникам прозорості Міжнародна фінансова корпорація працює лише з одним містом України — і це Маріуполь”, — підкреслив Вадим Бойченко.

За словами мера, прозорість відкрила нові можливості для розвитку Маріуполя. Перше — це поліпшення сервісів для людей. Прикладом якісних послуг стали три відкритих Центри надання адміністративних послуг. Один з них — найбільший Мультицентр в Україні. Друге — залучення інвесторів. За п’ять років місто залучило майже 200 млн євро інвестицій у розвиток міста. Вони спрямовані на модернізацію водопостачання, зовнішнього освітлення та оновлення муніципального транспорту. Третє — конструктивний діалог з громадою. Через впровадження інструментів прозорості та електронної демократії жителі залучаються до процесу розвитку міста. Це Програма підтримки ОСББ, Громадський бюджет, Батьківський фонд.

Довідка

Маріуполь зайняв перше місце в Рейтингу прозорості 100 найбільших міст в Україні (86,6 бала), друге місце — Львів (85,2), а третє — Дрогобич (78,1). Маріуполь став кращим в Рейтингу підзвітності 50 міст України (32 бали), друге — Львів (22), а третє — Покров (22).

Transparency International Ukraine оцінює рівень прозорості міст четвертий рік поспіль. У 2020 році фахівці організації проаналізували прозорість міських рад 100 найбільших міст України та підзвітність 50-ти з них. У 2018 році Маріуполь з 57 місця рейтингу прозорості Transparency International став його лідером. Місто продовжує залишатися на лідируючих позиціях.