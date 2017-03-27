Трамвай з пасажирами загорівся у Запоріжжі

“Прибувши на місце події рятувальники ДСНС виявили, що горить трамвай, який складається з одного вагону. Пасажирів в той час в середині вже не було — вони самостійно евакуювались”, — повідомили у ДСНС.

Також у відомстві розповіли, що пожежникам знадобилось близько пів години, щоб здолати вогонь. Через те, що пожежа виникла на зупинковому комплексі, вогнем заподіяно незначної шкоди кіоску: оплавилося пластикове облицювання та потріскались вікна. Рятувальникам вдалося запобігти розповсюдженню вогню на більш значну площу. Ніхто з пасажирів не постраждав.

За попередніми данними, причиною пожежі могло стати коротке замикання.

Нагадаємо, 24 березня у Києві загорілася припаркована вантажівка з вугіллям.