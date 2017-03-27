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Трамвай з пасажирами загорівся у Запоріжжі

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 27 березня. УНН. Сьогодні близько опівдня на зупинці транспорту “вул.Базарна” загорівся трамвай. Про це кореспонденту УНН повідомила речниця ГУ ДСНС України у Запорізькій області Юлія Баришева.

“Прибувши на місце події рятувальники ДСНС виявили, що горить трамвай, який складається з одного вагону. Пасажирів в той час в середині вже не було — вони самостійно евакуювались”, — повідомили у ДСНС.

Також у відомстві розповіли, що пожежникам знадобилось близько пів години, щоб здолати вогонь. Через те, що пожежа виникла на зупинковому комплексі, вогнем заподіяно незначної шкоди кіоску: оплавилося пластикове облицювання та потріскались вікна. Рятувальникам вдалося запобігти розповсюдженню вогню на більш значну площу. Ніхто з пасажирів не постраждав.

За попередніми данними, причиною пожежі могло стати коротке замикання.

Нагадаємо, 24 березня у Києві загорілася припаркована вантажівка з вугіллям.

Українські Національні Новини

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